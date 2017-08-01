Затащил свисающего с балкона 13-го этажа мужчину

Накануне утром в городе Усть-Илимске Иркутской области молодой мужчина едва не упал с верхнего этажа высотного дома по улице Мира.
Очевидцы сообщили о происшествии в МЧС. Пожарный расчет с автолестницей прибыл к месту через пару минут. Однако помощь пришла раньше. Вадим Ломанов, заместитель пожарно-спасательной части №50 города Усть-Илимска, проживает в этом же доме на 11 этаже. Когда выходил из квартиры - услышал крики о помощи. Чтобы оценить ситуацию, вышел на балкон воздушного перехода.«Сначала увидел людей внизу, они кричали и махали руками. Поднял голову – несколькими этажами выше, держась за перила, висит парень. Я побежал наверх. Не знаю, кому из нас было страшнее, я боялся не успеть. Подойдя к перилам, схватил его крепко за руки и стал успокаивать. Оказалось не так просто поднять и затащить на балкон взрослого человека»,
- вспоминает Вадим. Но ему это удалось.
Оказавшись в безопасности, молодой человек посетовал на жизнь. Вадим поддержал мужчину, еще какое-то время провел рядом с ним. После чего передал его врачам скорой помощи и подоспевшим родственникам.38.mchs.gov.ru