Затащил свисающего с балкона 13-го этажа мужчину

Очевидцы сообщили о происшествии в МЧС. Пожарный расчет с автолестницей прибыл к месту через пару минут. Однако помощь пришла раньше. Вадим Ломанов, заместитель пожарно-спасательной части №50 города Усть-Илимска, проживает в этом же доме на 11 этаже. Когда выходил из квартиры - услышал крики о помощи. Чтобы оценить ситуацию, вышел на балкон воздушного перехода.- вспоминает Вадим. Но ему это удалось.Оказавшись в безопасности, молодой человек посетовал на жизнь. Вадим поддержал мужчину, еще какое-то время провел рядом с ним. После чего передал его врачам скорой помощи и подоспевшим родственникам.