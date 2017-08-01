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Погиб от удара молнией на Байкале


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Вчера, 12:21
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Погиб от удара молнией на Байкале

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагического происшествия, произошедшего сегодня в дневное время на острове Ольхон. 14 августа около 15.30 в дежурную часть местного отдела МВД поступило сообщение от врачей о том, что несколько минут назад в больнице скончался молодой человек, доставленный в медучреждение с территории Сарайского пляжа острова Ольхон.

Личность погибшего установлена. Это 20-летний житель г. Ефремов Тульской области. По предварительной информации, во время грозы он решил переждать непогоду под деревом, куда вскоре ударил заряд молнии.

38.мвд.рф
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