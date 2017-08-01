С пистолетом на диспетчера БСМП

По сообщению главного врача БСМП города Ангарска Бориса Басманова днем 14 августа неизвестный мужчина с пистолетом в руке попытался напасть на диспетчера станции скорой медицинской помощи (структурное подразделение БСМП). Фельдшер нажала «тревожную кнопку». Прибывшая на место группа быстрого реагирования обезвредила мужчину с оружием. В результате происшествия никто не пострадал.
Сотрудники полиции и следственного управления выясняют обстоятельства произошедшего.
Источник: Официальная страница Министерства здравоохранения Иркутской области в социальной сети Facebook.