.
,

Четыре "гроба" напротив здания правительства Иркутской области


0

Вчера, 13:24
 Количество просмотров: 284
    

Четыре "гроба" напротив здания правительства Иркутской области

Двое мужчин 27 и 35 лет оставили четыре черных ящика, похожих на гробы, на парковке напротив здания Иркутской областной администрации сегодня утром, 15 августа. Сотрудники полиции задержали шутников в течение 15-ти минут. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

— В течение 15-ти минут полиция с участием кинолога вышла на след этих двух парней, которые сегодня вынесли несколько деревянных ящиков на улицу Ленина. У них же обнаружены доказательства их причастности к происшествию. Сейчас их опрашивают сотрудники полиции. Их действиям будет дана правовая оценка. Задержанные проживают в Иркутске, – рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

По информации из соцсетей, мужчины могли вынести "гробики" в связи с гибелью детей из интерната в Черемхово, чтобы привлечь внимание администрации.

Фото: dtp_irk_ в социальной сети Instagram
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Все новости категории

Спортивные новости
В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области
Четыре серебряных и одну бронзовую медали
«Оранжевый мяч» в Иркутске
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Четыре "гроба" напротив здания правительства Иркутской области
С пистолетом на диспетчера БСМП
Погиб от удара молнией на Байкале
Все новости категории

Общество
«Зарядка со стражем порядка» в Ангарске
Массовый падеж скота в Куйтунском районе
Сегодня ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (155)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru