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Ограбили 55-летнего ангарчанина


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Сегодня, 12:39
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Ограбили 55-летнего ангарчанина

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали двоих подозреваемых в ограблении 55-летнего ангарчанина.

Вечером 9 августа в отдел полиции №1 обратился ангарчанин. Мужчина сообщил, что несколько минут назад около магазина «Весна», расположенном в 85 квартале неустановленные лица открыто, с применением насилия похитили его сумку. В ней находились деньги и банковские карты.

На место происшествия прибыли оперативники. После опроса потерпевшего и возможных свидетелей преступления полицейские составили подробное описание нападавших. Кроме того, злоумышленники попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Накануне по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 были задержаны два ангарчанина 27 и 23-х лет. Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж), возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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