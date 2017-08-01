Ограбили 55-летнего ангарчанина

Вечером 9 августа в отдел полиции №1 обратился ангарчанин. Мужчина сообщил, что несколько минут назад около магазина «Весна», расположенном в 85 квартале неустановленные лица открыто, с применением насилия похитили его сумку. В ней находились деньги и банковские карты.На место происшествия прибыли оперативники. После опроса потерпевшего и возможных свидетелей преступления полицейские составили подробное описание нападавших. Кроме того, злоумышленники попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.Накануне по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 были задержаны два ангарчанина 27 и 23-х лет. Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (Грабеж), возбуждено уголовное дело.