Ангарский врач-психиатр обворовал свою пациентку

По версии следствия, в октябре 2016 года врач-психиатр, воспользовавшись беспомощным состоянием своей пациентки, сопроводила последнюю в отделение одного из банков, где потерпевшая сняла и передала врачу денежные средства в сумме 50 000 и 70 000 рублей. В дальнейшем, в период с октября 2016 года по январь текущего года обвиняемая подключила к своему абонентскому номеру услугу «Мобильный банк Сбербанк России» (подключила к своему телефону банковскую карту пациентки), после чего перевела со счёта женщины на свой счет денежные средства в сумме более 240 тысяч рублей. При этом, часть денег обвиняемая потратила на нужды пациентки (замена дверей, покупка личных вещей), а сумму более 260 000 рублей присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению.Кроме того, установлено, что проходившая лечение женщина страдает психическим заболеванием, которое не позволяет ей осознавать характер своих действий и руководить ими, однако, руководством и сотрудниками психиатрической больницы не было принято решение о возбуждении перед судом ходатайства о признании ее недееспособной. Также, пациентка, не имевшая близких родственников, в период выписки ее из стационара, в нарушение действующего законодательства в сфере здравоохранения, проживала в квартире обвиняемой, что привело к доступу третьих лиц к денежным средствам пациентки.В связи с этим, по итогам расследования на имя министра здравоохранения Иркутской области внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. 16 августа представителем следственного отдела по г. Ангарск принято участие в рассмотрении данного представления. В настоящее время ожидается ответ о принятых по итогам рассмотрения мерах.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.