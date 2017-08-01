Организатора акции с гробами оштрафовали на 23 тысячи рублей

рассказал корр. ИА IrkutskMedia руководитель коммуникационного агентства.двое мужчин 27 и 35 лет оставили четыре черных ящика, похожих на гробы, возле большого "серого дома" утром 15 августа. Сотрудники полиции задержали шутников в течение 15-ти минут. Спустя некоторое время в социальных сетях появилось видео, как мужчина в костюме смерти тащил "гробы" на парковку перед зданием Иркутской областной администрации. Ролик, опубликованный на канале в Youtube, набрал сотни просмотров.Таким образом организаторы акции планировали вызвать общественный резонанс в связи с "забытой", по их мнению, гибелью четырех воспитанников Черемховского психоневрологического интерната в 2016 году.