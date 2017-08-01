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Организатора акции с гробами оштрафовали на 23 тысячи рублей


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Сегодня, 13:42
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Организатора акции с гробами оштрафовали на 23 тысячи рублей

Кировский районный суд Иркутска оштрафовал на 23 тысячи рублей руководителя одного из коммуникационных агентств за акцию с четырьмя "гробами" около здания областного правительства 15 августа. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 20.2. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

— Я согласен с решением суда. Есть закон, он равен для всех и я его нарушил. Единственное, я не знал, что это акцию нужно согласовывать, но ее в принципе вряд ли бы разрешили провести. Буду ли я обжаловать решение суда или нет, пока не знаю. У меня еще есть 10 дней для принятия решения, - рассказал корр. ИА IrkutskMedia руководитель коммуникационного агентства.

Напомним, двое мужчин 27 и 35 лет оставили четыре черных ящика, похожих на гробы, возле большого "серого дома" утром 15 августа. Сотрудники полиции задержали шутников в течение 15-ти минут. Спустя некоторое время в социальных сетях появилось видео, как мужчина в костюме смерти тащил "гробы" на парковку перед зданием Иркутской областной администрации. Ролик, опубликованный на канале в Youtube, набрал сотни просмотров.

Таким образом организаторы акции планировали вызвать общественный резонанс в связи с "забытой", по их мнению, гибелью четырех воспитанников Черемховского психоневрологического интерната в 2016 году.

Источник: ИА IrkutskMedia
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