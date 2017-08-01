Осторожно, инфекция!

Умер ребенок. Для родителей, у которых он был долгожданным, любимым и единственным, это невосполнимая потеря. Нам о трагедии рассказала бабушка малыша, а мы решили рассказать эту историю всем, потому что ребенок умер в больнице и нет уверенности, что подобное у нас больше не повторится.Дело Артёма ПЕКАРЯ находится на особом контроле в следственном комитете.
Версия бабушки:
врачебная ошибка
Зоя Михайловна ДОКОВА показывала фотографии славного, улыбчивого мальчишки и не могла сдержать слез.- Моему внуку Артёму ПЕКАРЮ было 2 года 11 месяцев. Он рос нормальным, здоровым ребенком. В пятницу, 21 апреля, его, как обычно, забрали из детского сада. В субботу у Артема начались рвота и понос, поднялась температура. В воскресенье «скорая помощь» увезла его вместе с мамой в инфекционную больницу. Предварительный диагноз ротавирусная инфекция. Внуку поставили укол, а маме дали лекарство и сказали, по какой схеме его необходимо давать. В понедельник утром они прогулялись по коридору больницы. Врач, увидев их, сказала: «Молодец, мама, хорошо ребенка отпоила». Артёмка захотел кушать, просился домой. Ему назначили капельницу. Мама все время находилась рядом и заметила, что у Артема начались судороги - руки дергались. Она сообщила об этом персоналу. «Вы что, медик? Как можете определить, что это судороги? Все нормально с ребенком, так убивается палочка», - успокоила маму медсестра. Лекарство капалось, а Артему становилось все хуже. Позвали врача. Она дождалась, пока капельница закончится. Поняла, что мальчику действительно плохо. Поставила укол. И сказала, что его срочно надо в реанимацию. Там оказалось занято. 30 минут ждали, пока место освободят. Маму в реанимацию не пустили. Артема туда на руках отнесла медсестра.
Инфекционная больница в сангородке располагается в двух зданиях. Мальчик лежал в маленьком двухэтажном корпусе, а реанимация находится в большом кирпичном здании, куда можно пройти только по улице. Это отступление для тех, кто в Ангарске в инфекционной больнице не был, чтобы понимали, как там организован лечебный процесс.
Реанимационные мероприятия не помогли. Мальчика в бессознательном состоянии на машине «скорой помощи» отправили в детскую больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Травма на МСКТ не подтвердилась. Бабушка вспоминает:- Артемка неделю пролежал в реанимации детской больницы на аппаратах жизнеобеспечения. Мы с дочкой в церковь ходили. Встретили там врача с инфекционной больницы. Она икону покупала.
Молитвы ребенка не спасли. 1 мая ребенка не стало.
Версия медиков:
нетипичный энцефалит
В инфекционной больнице сразу поняли, зачем мы пришли. Историю Артема Пекаря уже разбирали на областной конференции. Но поговорить согласились только на условиях анонимности.
Мальчик поступил в больницу с кишечной инфекцией. Взятые у ребенка анализы ее подтвердили. Назначенное лечение дало положительные результаты. Ребенку стало легче. Внезапные судороги, возникшие во время капельницы, медиков насторожили. Из разговора с мамой выяснили, что накануне она уронила сына с высоты собственного роста. Поскольку ребенок ударился головой, судороги могли стать причиной черепно-мозговой травмы. Созвонились с детской больницей. Договорились о срочном проведении компьютерной томографии. Для этого были все симптомы: рвота, судороги, потеря сознания.
Когда травма головы не подтвердилась, собрали консилиум, на который пригласили инфекциониста из областного центра. Решили взять анализы на все нейроинфекции. Результат удивил. Поражение нервной системы вызвал вирус… клещевого энцефалита. Этого не могли предположить, потому что не было укуса, мама отрицала возможный факт заражения. Ребенок в лес не ходил. Из города не выезжал. Сырое козье или коровье молоко не пил. Однако острое течение заболевания подтверждало наличие в крови ребенка антител к вирусу, которые вырабатываются только при контакте с инфекцией. Кроме того, антиген возбудителя клещевого энцефалита выявили в спинномозговой жидкости.
Говорят, что мальчик мог на прогулке смахнуть клеща с лица и не обратить на это внимания, а ядовитая слюна попала в организм через небольшую ранку. Случай редчайший!
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото предоставлено
Зоей ДОКОВОЙ
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