Осторожно, инфекция!



Версия бабушки:

врачебная ошибка

Версия медиков:

нетипичный энцефалит



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото предоставлено

Зоей ДОКОВОЙ

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Зоя Михайловна ДОКОВА показывала фотографии славного, улыбчивого мальчишки и не могла сдержать слез.Инфекционная больница в сангородке располагается в двух зданиях. Мальчик лежал в маленьком двухэтажном корпусе, а реанимация находится в большом кирпичном здании, куда можно пройти только по улице. Это отступление для тех, кто в Ангарске в инфекционной больнице не был, чтобы понимали, как там организован лечебный процесс.Реанимационные мероприятия не помогли. Мальчика в бессознательном состоянии на машине «скорой помощи» отправили в детскую больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. Травма на МСКТ не подтвердилась. Бабушка вспоминает:Молитвы ребенка не спасли. 1 мая ребенка не стало.В инфекционной больнице сразу поняли, зачем мы пришли. Историю Артема Пекаря уже разбирали на областной конференции. Но поговорить согласились только на условиях анонимности.Мальчик поступил в больницу с кишечной инфекцией. Взятые у ребенка анализы ее подтвердили. Назначенное лечение дало положительные результаты. Ребенку стало легче. Внезапные судороги, возникшие во время капельницы, медиков насторожили. Из разговора с мамой выяснили, что накануне она уронила сына с высоты собственного роста. Поскольку ребенок ударился головой, судороги могли стать причиной черепно-мозговой травмы. Созвонились с детской больницей. Договорились о срочном проведении компьютерной томографии. Для этого были все симптомы: рвота, судороги, потеря сознания.Когда травма головы не подтвердилась, собрали консилиум, на который пригласили инфекциониста из областного центра. Решили взять анализы на все нейроинфекции. Результат удивил. Поражение нервной системы вызвал вирус… клещевого энцефалита. Этого не могли предположить, потому что не было укуса, мама отрицала возможный факт заражения. Ребенок в лес не ходил. Из города не выезжал. Сырое козье или коровье молоко не пил. Однако острое течение заболевания подтверждало наличие в крови ребенка антител к вирусу, которые вырабатываются только при контакте с инфекцией. Кроме того, антиген возбудителя клещевого энцефалита выявили в спинномозговой жидкости.Говорят, что мальчик мог на прогулке смахнуть клеща с лица и не обратить на это внимания, а ядовитая слюна попала в организм через небольшую ранку. Случай редчайший!