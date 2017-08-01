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Первый срок


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Сегодня, 13:35
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За что подростки попадают на зону

Режиссёр из Читы снял фильм, героями которого стали подростки из ангарской воспитательной колонии. В основе сюжета непридуманные истории малолетних убийц, насильников, грабителей и воров. Сейчас лента находится на стадии монтажа. Ожидается, что в сентябре ее покажут на Забайкальском международном кинофестивале. Смотреть фильм актёры будут уже на воле, все они освободились. Наши корреспонденты пообщались с теми, кто ещё отбывает наказание.

Первый срок
Иван. Сергей. Михаил.

Иван:
«Я виноват перед матерью»

17 лет. Крепкий, симпатичный, но зажатый парень. Ноги в ссадинах и синяках. Кусками побритая голова. Мнет в руках кепку.

До того как попасть в колонию, Ваня жил с мамой и отчимом в маленькой деревне под Читой. В колонию Ваня попал в апреле.

- По зиме мы пили с двоюродным братом. Когда я пьяный шёл от него домой, увидел, что у соседа в окнах не горит свет. Зашёл, угнал мотоцикл. Не знаю, зачем я это сделал. Просто не думал ни о чём. Мне ведь он не был нужен.

Утром по двору уже ходили полицейские. Через пару минут в дверь постучали.

- Я стоял как вкопанный. Как будто на меня ведро воды вылили. Бежать и не думал – всё равно бы нашли.

Дали условный срок. Но после того как молодой человек несколько раз уезжал с территории деревни, не предупредив об этом инспектора, наказание заменили на реальный срок. Ваня признался, что сейчас переживает только за маму.

- Я просил у неё прощения. Когда она узнала, что я натворил, только и сказала: «Дурачок!..» Она у меня добрая, всё прощает, всегда мне верит. Перед тем как зачитать приговор, судья объявила перерыв. В зал зашли трое конвоиров. Я сразу понял, что меня закроют. Когда надевали наручники, я уже не мог сдержать слёз, они просто лились, и всё. Я посмотрел на маму – она тоже плакала. Последнее, что я ей сказал: «Пока». Больше мы не виделись.

В колонии Ваня ни с кем не может найти общий язык.

- Я мечтаю выйти условно-досрочно. Вернусь домой, найду работу. Девчонка у меня уже есть – ждёт меня. Мне семья нужна, она сдержит от глупостей. Я знаю, что я исправлюсь, получится, у меня есть шанс. Только бы выйти отсюда!..

Сергей:
«Меня исправит расстрел»

18 лет. Резкий, уверенный в себе. Высокий, крепкий. Правая рука покрыта неумело сделанными тюремными наколками. На запястье аббревиатуры МИР (меня исправит расстрел), ЗЛО (за всё легавым отомщу). До того как попасть в колонию, жил в деревне под Читой с дедушкой. Мама ездила на заработки в город. Отчим сидит в тюрьме за убийство. Бабушка тоже сидит по той же статье.

Сергей считает себя опытным зэком - на малолетке он уже три года, всего присудили 9. Досиживать срок будет во взрослой колонии. В 14 лет его осудили за убийство.

- Мы пили с другом у знакомого мужика. Утром смотрю, а он порезанный лежит, мертвый. Я собрался и ушёл домой. 30 тысяч ещё украли у него.

Пару дней после убийства Сергей ходил в школу, оканчивал 8-й класс. Сознаться решил только на третий день.

- Боялся, что найдут и накажут? Нет, меня бы не нашли. Не знаю, может, чувство вины или совесть заела.

О том, что произошло, рассказывает с улыбкой.

- Когда к ментам пришёл сдаваться, там родственники этого мужика были. Так они меня чуть не хлопнули! Я-то чё, без стеснения рассказал, как резал. Они на меня и накинулись. Ментам даже пришлось их оттаскивать!..

Без лишних эмоций парень рассказывает, что ни о чём не жалеет. И страшно ему не было.

- Я уже видел смерть. Только у меня в доме, когда я был маленький, троих зарезали. Одного бабушка. Так что я знаю, как это. Жалею только об одном - когда следствие шло, меня завели в дом, дед хотел меня подбодрить, шутил. А я злой был и нагрубил ему. После этого он умер через полгода.

Мечты нет. Планов тоже.

- Не могу сказать, что я сильно переживаю, что сюда попал. Что было, то было, чего жалеть. Ну не в этот раз, так в другой, всё равно бы укатали на зону.

Михаил:
«Страх заставил меня исправиться»

17 лет. Парень резко отличается от всех, кого нам довелось видеть в колонии: светлое лицо, добрая улыбка, ясные, широко открытые глаза. Как будто случайно сюда попал. Сидит уже год, осталось ещё два. В 14 лет его осудили за изнасилование. О том, что произошло, говорит неохотно.

Он из Улан-Удэ. Воспитывался в полной, благополучной семье. Кроме него, у родителей ещё двое детей: 19-летняя сестра и 6-летний брат. Отец - бригадир на стройке, мама работала где придётся – то продавцом, то уборщицей.

- Летом вместе с младшим братом меня отправили отдыхать в деревню под Улан-Удэ, у нас бабушка там живёт. Познакомился с девочкой, ей тоже 14 лет было тогда. Всё, что произошло между нами, было по взаимному согласию. О том, что на меня написали заявление, я узнал только через неделю.

Родители девушки позвонили отцу Миши. Парень утверждает, что они не собирались писать заявление и даже в полицию сообщать не хотели. За них это сделал… его отец.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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