Первый срок

За что подростки попадают на зону

Иван:

«Я виноват перед матерью»

Сергей:

«Меня исправит расстрел»

Михаил:

«Страх заставил меня исправиться»

Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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17 лет. Крепкий, симпатичный, но зажатый парень. Ноги в ссадинах и синяках. Кусками побритая голова. Мнет в руках кепку.До того как попасть в колонию, Ваня жил с мамой и отчимом в маленькой деревне под Читой. В колонию Ваня попал в апреле.Утром по двору уже ходили полицейские. Через пару минут в дверь постучали.Дали условный срок. Но после того как молодой человек несколько раз уезжал с территории деревни, не предупредив об этом инспектора, наказание заменили на реальный срок. Ваня признался, что сейчас переживает только за маму.В колонии Ваня ни с кем не может найти общий язык.18 лет. Резкий, уверенный в себе. Высокий, крепкий. Правая рука покрыта неумело сделанными тюремными наколками. На запястье аббревиатуры МИР (меня исправит расстрел), ЗЛО (за всё легавым отомщу). До того как попасть в колонию, жил в деревне под Читой с дедушкой. Мама ездила на заработки в город. Отчим сидит в тюрьме за убийство. Бабушка тоже сидит по той же статье.Сергей считает себя опытным зэком - на малолетке он уже три года, всего присудили 9. Досиживать срок будет во взрослой колонии. В 14 лет его осудили за убийство.Пару дней после убийства Сергей ходил в школу, оканчивал 8-й класс. Сознаться решил только на третий день.О том, что произошло, рассказывает с улыбкой.Без лишних эмоций парень рассказывает, что ни о чём не жалеет. И страшно ему не было.Мечты нет. Планов тоже.17 лет. Парень резко отличается от всех, кого нам довелось видеть в колонии: светлое лицо, добрая улыбка, ясные, широко открытые глаза. Как будто случайно сюда попал. Сидит уже год, осталось ещё два. В 14 лет его осудили за изнасилование. О том, что произошло, говорит неохотно.Он из Улан-Удэ. Воспитывался в полной, благополучной семье. Кроме него, у родителей ещё двое детей: 19-летняя сестра и 6-летний брат. Отец - бригадир на стройке, мама работала где придётся – то продавцом, то уборщицей.- Летом вместе с младшим братом меня отправили отдыхать в деревню под Улан-Удэ, у нас бабушка там живёт. Познакомился с девочкой, ей тоже 14 лет было тогда. Всё, что произошло между нами, было по взаимному согласию. О том, что на меня написали заявление, я узнал только через неделю.Родители девушки позвонили отцу Миши. Парень утверждает, что они не собирались писать заявление и даже в полицию сообщать не хотели. За них это сделал… его отец.