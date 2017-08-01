10 августа горел магазин «Калинка» в 19 микрорайоне. Сообщение о возгорании поступило около 5 часов утра. Прибывшие на место пожарные увидели, как из окон на первом этаже валит дым. Возгорание потушили быстро.
В результате пожара в магазине частично повреждено холодильное оборудование, стены, потолок. Разбито окно. Причина пожара – поджог. Кстати, неизвестные злоумышленники пытаются спалить магазин уже не в первый раз. 13 апреля этого года пожарные уже выезжали по этому адресу и тогда причиной пожара так же стал поджог.