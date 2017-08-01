

Анастасия КУРМАЗОВА

В результате пожара в магазине частично повреждено холодильное оборудование, стены, потолок. Разбито окно. Причина пожара – поджог. Кстати, неизвестные злоумышленники пытаются спалить магазин уже не в первый раз. 13 апреля этого года пожарные уже выезжали по этому адресу и тогда причиной пожара так же стал поджог.