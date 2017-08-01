С пистолетом на приём

Игорь КАРИН

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Днем на станцию пришел мужчина, который невнятно потребовал от сотрудников службы 03 вызвать для него… полицейских! Когда же ему дали совет искать полицию своими силами, гражданин достал пистолет, навел ствол на окошко регистратуры и нажал на курок…Выстрела не последовало. В ту же секунду, действуя по инструкции, медики нажали тревожную кнопку. По словам Дениса ДЕЙНЕКО, заместителя начальника ОВО по г. Ангарску филиала ФГКУ «УВО» ВНГ России по Иркутской области, группа немедленного реагирования прибыла очень оперативно.