На виду у всех

Полина ГРАФОВА

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Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что момент преступления многие видели. Да и преступники попали в объективы камер наружного наблюдения. Поэтому полицейские смогли составить точный фоторобот подозреваемых, что и помогло найти грабителей уже через день.- прокомментировал нашей редакции начальник охраны общественного порядка ангарского УМВД подполковник полиции Роман НИКИФОРОВ.