На виду у всех

Вечером 9 августа в дежурную часть первого отдела полиции поступило сообщение об ограблении. 55-летний мужчина заявил, что двое молодых людей отняли у него наплечную сумку с деньгами и банковскими картами возле магазина «Весна» в 85 квартале.
Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что момент преступления многие видели. Да и преступники попали в объективы камер наружного наблюдения. Поэтому полицейские смогли составить точный фоторобот подозреваемых, что и помогло найти грабителей уже через день.
- Установка камер наружного видеонаблюдения – хорошее подспорье в раскрытии преступлений и их профилактике. Камеры мы устанавливаем за счёт бюджетных средств Ангарского городского округа в рамках программы «Безопасный город». В этом году установили около 40 камер. Конечно, для нашего города это незначительное количество. Поэтому мы выходим на собственников зданий, предприятия, управляющие компании с просьбами установить камеры за свой счёт. Многие идут навстречу, - прокомментировал нашей редакции начальник охраны общественного порядка ангарского УМВД подполковник полиции Роман НИКИФОРОВ.
Полина ГРАФОВА
...Полный текст статьи читайте в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ. Подписаться на газету, а также на электронную версию газеты в формате PDF можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30