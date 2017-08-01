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На виду у всех


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Вечером 9 августа в дежурную часть первого отдела полиции поступило сообщение об ограблении. 55-летний мужчина заявил, что двое молодых людей отняли у него наплечную сумку с деньгами и банковскими картами возле магазина «Весна» в 85 квартале.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что момент преступления многие видели. Да и преступники попали в объективы камер наружного наблюдения. Поэтому полицейские смогли составить точный фоторобот подозреваемых, что и помогло найти грабителей уже через день.

- Установка камер наружного видеонаблюдения – хорошее подспорье в раскрытии преступлений и их профилактике. Камеры мы устанавливаем за счёт бюджетных средств Ангарского городского округа в рамках программы «Безопасный город». В этом году установили около 40 камер. Конечно, для нашего города это незначительное количество. Поэтому мы выходим на собственников зданий, предприятия, управляющие компании с просьбами установить камеры за свой счёт. Многие идут навстречу, - прокомментировал нашей редакции начальник охраны общественного порядка ангарского УМВД подполковник полиции Роман НИКИФОРОВ.

Полина ГРАФОВА


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