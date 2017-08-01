Наехала на семью



Ольга КНЯЗЕВА

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В машине «Форд-Фокус», чуть не покалечившей 31-летнюю маму и её дочерей 11 и 3 лет, кроме женщины-водителя, находился мужчина. Они ехали в плотном потоке автомобилей по улице Энгельса, в сторону Социалистической. В районе перекрёстка с улицей Саянской автомобиль притормозил, но полностью не остановился. Как позже водитель рассказала сотрудникам ГИБДД, её ослепило солнце. Однако на камере видеорегистратора видно, как женщина, двигаясь по левому ряду, не принимает во внимание, что автомобиль справа от неё остановился, пропуская пешеходов, и продолжает движение. 31-летняя мама получила сильный ушиб бедра, её 11-летняя дочь попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами. 3-летняя девочка, к счастью, не пострадала.- прокомментировал нашей редакции инспектор по пропаганде ГИБДД по Ангарскому городскому округу Валерий КИРИЛЛОВ.