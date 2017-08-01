Происшествия



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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трагедия, виновником которой был признан Александр Кустов, случилась 20 октября 2015 года. 45-летняя Инна КАЗЬМИНА стояла на тротуаре, ожидая зелёного сигнала светофора, когда на всей скорости в неё влетел внедорожник, за рулем которого был Кустов. Ударом женщину отбросило от места аварии на 25 метров. Она погибла на месте. Экспертиза, которую провели сразу после трагедии, обнаружила в крови водителя 0,9 промилле алкоголя. Сторона защиты пыталась доказать, что у Александра за рулём случился приступ эпилепсии, о которой он даже не знал. Однако в медицинских документах, которые были представлены суду, зафиксировано, что Кустов не просто знал о своём недуге, но и принимал лечение.Следствие по этому запутанному делу длилось больше года, 4 месяца шли судебные разбирательства. Наша редакция пристально следила за ходом судебных заседаний, а еще отбивалась от жалоб, которые подсудимый и его родственники писали за наши репортажи из зала суда. 26 мая Ангарский городской суд поставил точку: был пьян, виновен. Обвиняемого приговорили к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он должен выплатить потерпевшей стороне в общей сложности один миллион рублей: 850 тысяч в качестве морального ущерба и 150 тысяч – затраты на адвоката. После того как приговор был оглашён, Кустов признался нашей газете, что разочарован. Его адвокат Евгений ОЗАРЧУК заверил, что приговор будет обжалован стопроцентно. И вот.