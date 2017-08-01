Раскрыто убийство кассира-оператора АЗС

Особо тяжкое деяние было совершено ночью 9 августа в посёлке Солзан Слюдянского района. Около 8.30 утра в дежурную часть полиции сообщили о том, что в служебном помещении АЗС с огнестрельным ранением обнаружено тело 51-летней работницы. На место немедленно была направлена следственно-оперативная группа. Одновременно из Иркутска направились наиболее опытные сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка МВД.В ходе реализации комплекса необходимых мер оперативники установили обстоятельства произошедшего, опросили вероятных свидетелей и очевидцев случившегося. В течение суток полицейские выяснили, что к убийству причастен ранее судимый 39-летний местный житель. Как выяснилось, шесть лет назад он освободился из мест лишения свободы, где провёл 12 лет за совершение убийства.По мнению следственных органов, мужчина заранее спланировал нападение с целью завладения денежными средствами. Для этого злоумышленник изготовил оружие и подговорил участвовать в налёте своего младшего брата.В настоящее время оба фигуранта уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство) помещены в следственный изолятор.За совершение этого преступления уголовное законодательство влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.