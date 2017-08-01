16-летний юноша сбил велосипедиста

Вчера около 23 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение об автомобильной аварии в Свердловском районе областного центра. Для выяснения обстоятельств случившегося и обеспечения безопасности дорожного движения, на место ДТП прибыли Госавтоинспекторы.Установлено, что 16-летний юноша управлял автомобилем «ВАЗ-210740» и двигался по улице Костычева. В районе дома №30 молодой человек не справился с управлением и допустил занос «Жигулей». В результате манёвра автомобиль совершил наезд на велосипедиста, который двигался по обочине во встречном направлении. 39-летний мужчина, управлявший двухколёсным транспортом, с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.В ходе разбирательства выяснилось, что предполагаемый виновник ДТП не имел прав на управление автомобилем, а седан он взял у своего знакомого. Его действиям будет дана правовая оценка, помимо это рассматривается вопрос о привлечении к ответственности родителей мальчика и собственника транспортного средства.Полиция настоятельно рекомендует родителям провести профилактические беседы со своими детьми и исключить любые факты управления автотранспортом подростками.