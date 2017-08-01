За сутки произошло 3 аварии с участием мотоциклов

20 августа около 12.00 часов в районе дома №98 по улице Янгеля в г. Братске. По предварительным данным, в момент аварии 72-летняя водитель автомобиля Toyota Cresta, совершая разворот от правого края проезжей части, не предоставила преимущество мотоциклу Honda-Х11, под управлением 51-летнего братчанина, который двигался в попутном направлении со стороны улицы Баркова. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают уточнять обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Очевидцев просят позвонить в местный отдел ГИБДД по телефонам: 8 (3953) 44-22-44 или 44-22-49.В те же сутки около 18.05 часов в районе дома №36 по улице Советская в деревне Рождественка Тайшетского района произошло ДТП с участием мотоцикла «ИЖ-Планета» без государственных регистрационных номеров под управлением 56-летнего местного жителя, не имеющего прав управления транспортными средствами.По результатам медицинского освидетельствования у водителя мотоцикла установлено состояние алкогольного опьянения, составлены административные протоколы за ряд грубых нарушений, среди которых управление транспортным средством в состоянии опьянения; управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке и т.п. Нарушитель помещен в изолятор временного содержания.Чуть позже около 21.45 часов на 30 километре автодороги «Нижнеудинск – Атагай» 48-летний житель Нижнеудинска, управляя минивэном Toyota HiAce, допустил наезд на стоящий на проезжей части мотоцикл «ИМЗ» (Урал), под управлением 54-летнего жителя деревни Укар. В результате инцидента от полученных травм на месте скончалась 41-летняя пассажирка мотоцикла.По результатам медицинского освидетельствования у водителя минивэна, ранее лишенного прав на управление транспортными средствами, установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении мотоциклиста составлены административные протоколы, среди которых нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки; нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств; невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.За 7 месяцев этого года инспекторами ГИБДД выявлено свыше 5700 нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта. Зарегистрировано 92 аварии, совершенных по вине водителей мотоциклов, в которых пострадалиС участием подростков-водителей мототранспорта за указанный период времени произошло 6 ДТП, в 5 из которых усмотрена вина несовершеннолетних.Полиция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.