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За сутки произошло 3 аварии с участием мотоциклов


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Сегодня, 13:21
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За сутки произошло 3 аварии с участием мотоциклов

За сутки произошло 3 аварии с участием мотоциклов

За сутки произошло 3 аварии с участием мотоциклов

В Приангарье сотрудники Госавтоинспекции обеспокоены участившимися случаями ДТП с участием мототранспорта. Несмотря на постоянные призывы полиции соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать Правилам дорожного движения, на территории региона число дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта остается высоким. Только за минувшие сутки произошло 3 аварии с участием мотоциклов.

20 августа около 12.00 часов в районе дома №98 по улице Янгеля в г. Братске. По предварительным данным, в момент аварии 72-летняя водитель автомобиля Toyota Cresta, совершая разворот от правого края проезжей части, не предоставила преимущество мотоциклу Honda-Х11, под управлением 51-летнего братчанина, который двигался в попутном направлении со стороны улицы Баркова. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. Сейчас полицейские продолжают уточнять обстоятельства трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Очевидцев просят позвонить в местный отдел ГИБДД по телефонам: 8 (3953) 44-22-44 или 44-22-49.

В те же сутки около 18.05 часов в районе дома №36 по улице Советская в деревне Рождественка Тайшетского района произошло ДТП с участием мотоцикла «ИЖ-Планета» без государственных регистрационных номеров под управлением 56-летнего местного жителя, не имеющего прав управления транспортными средствами.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя мотоцикла установлено состояние алкогольного опьянения, составлены административные протоколы за ряд грубых нарушений, среди которых управление транспортным средством в состоянии опьянения; управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке и т.п. Нарушитель помещен в изолятор временного содержания.

Чуть позже около 21.45 часов на 30 километре автодороги «Нижнеудинск – Атагай» 48-летний житель Нижнеудинска, управляя минивэном Toyota HiAce, допустил наезд на стоящий на проезжей части мотоцикл «ИМЗ» (Урал), под управлением 54-летнего жителя деревни Укар. В результате инцидента от полученных травм на месте скончалась 41-летняя пассажирка мотоцикла.

По результатам медицинского освидетельствования у водителя минивэна, ранее лишенного прав на управление транспортными средствами, установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении мотоциклиста составлены административные протоколы, среди которых нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки; нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств; невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За 7 месяцев этого года инспекторами ГИБДД выявлено свыше 5700 нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта. Зарегистрировано 92 аварии, совершенных по вине водителей мотоциклов, в которых пострадали 9 человек погибло и 106 – получили ранения. С участием подростков-водителей мототранспорта за указанный период времени произошло 6 ДТП, в 5 из которых усмотрена вина несовершеннолетних.

Полиция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
(при содействии Управления ГИБДД)
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