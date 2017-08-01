Пропала 18-летняя девуша уехав автостопом в Краснодар

Сотрудниками полиции межмуниципального отдела полиции МВД России «Зиминский» разыскивается без вести пропавшая 18-летняя девушка.
21 августа в полицию с заявлением о розыске обратилась жительница города Саянск с заявлением, что 11 июля уехала из дома автостопом в Краснодарский край ее дочь Лайтхман Мария Дмитриевна, 1999 года рождения и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Следственно-оперативной группой со слов родственников установлено, что ранее девушка из дома не уходила. Последний раз она выходила на связь в телефонном режиме 16 августа.
Приметы:на вид 18 лет, рост 176-178 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие. Была одета: куртка кожаная черного цвета, джинсы синие или черные брюки, футболка черная, берцы черные.
Особые приметы:волосы окрашены в зеленый цвет, на левом предплечье татуировка в виде розы, пирсинг носа (кольцо).
Возможно передвигается совместно с 20-летним молодым человеком.
Граждан, видевших Лайтхман Марию Дмитриевну, полиция просит обращаться по телефону 8 39553 51605 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»), 216464 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.