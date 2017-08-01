Пропала 18-летняя девуша уехав автостопом в Краснодар

Граждан, видевших Лайтхман Марию Дмитриевну, полиция просит обращаться по телефону 8 39553 51605 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»), 216464 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

Следственно-оперативной группой со слов родственников установлено, что ранее девушка из дома не уходила. Последний раз она выходила на связь в телефонном режиме 16 августа.Возможно передвигается совместно с 20-летним молодым человеком.