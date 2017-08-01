.
,

Пропала 18-летняя девуша уехав автостопом в Краснодар


0

Сегодня, 12:23
 Количество просмотров: 80
    

Пропала 18-летняя девуша уехав автостопом в Краснодар

Пропала 18-летняя девуша уехав автостопом в Краснодар

Сотрудниками полиции межмуниципального отдела полиции МВД России «Зиминский» разыскивается без вести пропавшая 18-летняя девушка.

21 августа в полицию с заявлением о розыске обратилась жительница города Саянск с заявлением, что 11 июля уехала из дома автостопом в Краснодарский край ее дочь Лайтхман Мария Дмитриевна, 1999 года рождения и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Следственно-оперативной группой со слов родственников установлено, что ранее девушка из дома не уходила. Последний раз она выходила на связь в телефонном режиме 16 августа.

Приметы: на вид 18 лет, рост 176-178 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие.

Была одета: куртка кожаная черного цвета, джинсы синие или черные брюки, футболка черная, берцы черные.

Особые приметы: волосы окрашены в зеленый цвет, на левом предплечье татуировка в виде розы, пирсинг носа (кольцо).

Возможно передвигается совместно с 20-летним молодым человеком.

Граждан, видевших Лайтхман Марию Дмитриевну, полиция просит обращаться по телефону 8 39553 51605 (дежурная часть МО МВД России «Зиминский»), 216464 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Все новости категории

Спортивные новости
Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России
Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Стали мастерами спорта России международного класса
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Пенсионер сорвался со скалы и разбился насмерть
Напал на 71-летнюю пенсионерку
Вынесен приговор наркодилерам
Все новости категории

Общество
Сегодня День государственного флага России
Дмитрий Медведев прилетел в Иркутск
МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (223)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru