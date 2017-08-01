Поможем найти!

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В областном центре полицейские проводят комплекс разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшей 15-летней иркутянки.

Сотрудниками отдела полиции № 9 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» разыскивается Друзенко Юлия Валерьевна, которая 17 августа 2017 года ушла из дома по улице Байкальская (район Нижней Лисихи) и в настоящее время ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-18 лет, рост 164-165 см, худощавого телосложения, татуировок не имеет, шрамов нет, волосы темные ниже плеч, глаза карие.

Была одета в джинсы черного цвета (укороченные), футболка телесного цвета до бедра, куртка (бомбер) болотного цвета, обувь черная тряпичная. При себе имела телефон iPhone.

Граждан, обладающих сведениями о пропавшей, полиция просит обратиться по телефонам: 8 (3952) 35-01-01, 21-68-05 или 02 (102 – с мобильного).

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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