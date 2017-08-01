Вынесен приговор наркодилерам

Деятельность 30-летней женщины и двух мужчин в возрасте 31 и 39 лет пресечена оперативниками ФСКН (ныне – Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области) в июле 2015 года.В ходе расследования следователи установили, что территории г. Шелехова, Шелеховского и Иркутского районов наркодилеры в течение нескольких месяцев осуществляли сбыт героина. В целях конспирации они продавали наркотики преимущественно постоянным и проверенным клиентам, однако в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сыщикам удалось пресечь их противоправную деятельность.Вскоре двое мужчин и женщина были доставлены в отдел полиции. Для формирования доказательственной базы их причастности к содеянному следователями проводились многочисленные очные ставки, организованы десятки экспертиз, среди которых химическая и психолого-психиатрическая, допрошены более 50 свидетелей, изъяты пакеты с героином, а также СИМ-карты, банковские карты на подставных лиц и денежные средства, подтверждающие совершение преступлений.На основе представленных доказательств Шелеховский районный суд приговорил организатора криминальной деятельности к 10 годам лишения свободы, двух остальных участников группы – к 9 и 4 годам соответственно.