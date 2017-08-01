Напал на 71-летнюю пенсионерку

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска и следователи МО МВД России «Усольский» установили и задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на 71-летнюю пенсионерку.Днём 2 июля у подъезда многоэтажного дома налётчик отнял у неё сумку с личными деньгами и скрылся. При проведении первоочередных мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего оперативники опросили пострадавшую и жильцов ближайших домов. Несмотря на то что информации о произошедшем имущественном преступлении было крайне мало, спустя месяц сыщики вышли на след предполагаемого преступника.Им оказался ранее судимый мужчина, который только в марте этого года освободился из мест лишения свободыВ настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.