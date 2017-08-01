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Напал на 71-летнюю пенсионерку


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Сегодня, 13:26
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Напал на 71-летнюю пенсионерку

В Усолье-Сибирском полицейские установили подозреваемого в ограблении пожилой женщины.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска и следователи МО МВД России «Усольский» установили и задержали 28-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на 71-летнюю пенсионерку.

Днём 2 июля у подъезда многоэтажного дома налётчик отнял у неё сумку с личными деньгами и скрылся. При проведении первоочередных мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего оперативники опросили пострадавшую и жильцов ближайших домов. Несмотря на то что информации о произошедшем имущественном преступлении было крайне мало, спустя месяц сыщики вышли на след предполагаемого преступника.

Им оказался ранее судимый мужчина, который только в марте этого года освободился из мест лишения свободы

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Межмуниципальный отдел МВД России «Усольский»
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