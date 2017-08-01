Пенсионер сорвался со скалы и разбился насмерть

В ночное время 19 августа в дежурную часть ОМВД России по Слюдянскому району поступило сообщение от гражданина о том, что в двух километрах от посёлка Порт Байкал у скалы обнаружено тело 63-летнего мужчины множественными повреждениями в области головы.Следователями предварительно установлено, что пенсионер, отдыхая со своей семьей и друзьями, находясь в указанном месте в состоянии алкогольного опьянения, подошел к обрыву скалы, сорвался и упал вниз с высоты 3-х метров. В результате полученных от падения травм потерпевший скончался на месте.Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями опрашиваются свидетели произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.