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Пенсионер сорвался со скалы и разбился насмерть


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Сегодня, 13:56
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Пенсионер сорвался со скалы и разбился насмерть

Следственным отделом по Слюдянскому району СУ СКР по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины у скалы недалеко от посёлка Порт Байкал Слюдянского района.

В ночное время 19 августа в дежурную часть ОМВД России по Слюдянскому району поступило сообщение от гражданина о том, что в двух километрах от посёлка Порт Байкал у скалы обнаружено тело 63-летнего мужчины множественными повреждениями в области головы.

Следователями предварительно установлено, что пенсионер, отдыхая со своей семьей и друзьями, находясь в указанном месте в состоянии алкогольного опьянения, подошел к обрыву скалы, сорвался и упал вниз с высоты 3-х метров. В результате полученных от падения травм потерпевший скончался на месте.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователями опрашиваются свидетели произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по Иркутской области
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