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Запрещённый груз


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Вчера, 13:12
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18 августа наркополицейские областного УМВД задержали ангарчанку, подозреваемую в сбыте наркотиков. Автомобиль Land Сruiser, за рулём которого находилась 36-летняя цыганка, остановили на трассе Иркутск-Ангарск. При обыске у нее нашли свёрток с белым порошком. Экспертно-криминалистическая экспертиза показала, что это героин.

Как выяснилось после задержания, женщина нигде не работает, уже была судима по 228 статье Уголовного кодекса РФ («незаконный оборот наркотиков»). В 2015 году её приговорили к 7,5 года лишения свободы условно. Она воспитывает двоих несовершеннолетних детей, 8 и 14 лет. Замужем, супруг - предприниматель. Как сообщили нашей газете в ангарском отделе по контролю за оборотом наркотиков, семья на первый взгляд казалась благополучной. Муж уверяет: он не знал, что жена занимается продажей героина. Хотя о том, что раньше она была судима, в курсе. Эту информацию, как и то, какое место в цепочке сбыта наркотиков занимала ангарчанка, полицейским ещё предстоит установить в ходе расследования.

Ольга КНЯЗЕВА

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