Из квартиры - на улицу

Ольга КРАСНОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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32-летняя Мария ГУБЕЙДУЛИНА в муниципальной трехкомнатной квартире дома 9 квартала 23 жила с рождения. Как нашей газете рассказали соседи, молодая женщина никогда нигде не работала, постоянно собирала пьяные компании, которые гуляли ночи напролет, устраивали драки. Спокойной жизни у соседей не было, они жили как на пороховой бочке, не раз вызывали полицию и всегда опасались пожара.Как говорится в акте комитета по управлению муниципальным имуществом, в квартире Губейдулиной нет стекол, сантехника не отремонтирована (не раз топила соседей), комнаты захламлены, входная дверь сломана, повсюду мусор и насекомые. Нет света и воды - их отключили за долги.Квартиросъемщица за жилье не платила. Должницу не раз предупреждали, что выселят. Не делали этого, очевидно, из-за детей. У Марии трое сыновей, четырнадцати, десяти и трех лет. Но мамаша за детьми не следила, пила-гуляла, детей кормили и одевали соседи. Старший сын пошел в первый класс только в десять лет, потому что до этого у него не было ни одежды, ни школьных принадлежностей. В школу ребенка собирали соседи. Несколько лет назад горе-мамашу лишили родительских прав, детей забрали в ангарский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.