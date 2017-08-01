.
,

Из квартиры - на улицу


0

Вчера, 13:21
 Количество просмотров: 329
    

Ангарский городской суд под председательством судьи Татьяны МАЛАХОВОЙ вынес беспрецедентное решение о выселении ангарчанки из квартиры без предоставления другого жилья.

32-летняя Мария ГУБЕЙДУЛИНА в муниципальной трехкомнатной квартире дома 9 квартала 23 жила с рождения. Как нашей газете рассказали соседи, молодая женщина никогда нигде не работала, постоянно собирала пьяные компании, которые гуляли ночи напролет, устраивали драки. Спокойной жизни у соседей не было, они жили как на пороховой бочке, не раз вызывали полицию и всегда опасались пожара.

Как говорится в акте комитета по управлению муниципальным имуществом, в квартире Губейдулиной нет стекол, сантехника не отремонтирована (не раз топила соседей), комнаты захламлены, входная дверь сломана, повсюду мусор и насекомые. Нет света и воды - их отключили за долги.

Квартиросъемщица за жилье не платила. Должницу не раз предупреждали, что выселят. Не делали этого, очевидно, из-за детей. У Марии трое сыновей, четырнадцати, десяти и трех лет. Но мамаша за детьми не следила, пила-гуляла, детей кормили и одевали соседи. Старший сын пошел в первый класс только в десять лет, потому что до этого у него не было ни одежды, ни школьных принадлежностей. В школу ребенка собирали соседи. Несколько лет назад горе-мамашу лишили родительских прав, детей забрали в ангарский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Ольга КРАСНОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Все новости категории

Спортивные новости
Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России
Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике
Стали мастерами спорта России международного класса
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Из квартиры - на улицу
Нашли рыбака
Запрещённый груз
Все новости категории

Общество
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ
Что будет?
Одинаковы с лица
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (233)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru