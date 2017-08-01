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В Тулуне утонула 10-летняя девочка


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Вчера, 13:31
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В Тулуне утонула 10-летняя девочка

Следственным отделом по городу Тулун Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту утопления 10-летней девочки в водоеме близ переулка Речного города Тулун.

22 августа в отдел полиции поступило сообщение об утоплении несовершеннолетней местной жительницы. В ходе опроса свидетелей, следователями установлено, что девочка с подругой каталась на велосипеде по берегу водоема. В какой-то момент, не справившись с управлением, она упала в воду, откуда выбраться самостоятельно не смогла. Тело подняли со дна водоема местные жители.

Известно, что семья, в которой воспитывалась девочка благополучная, полная, на учете в ПДН не состоит.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, опрашивают очевидцев случившегося. Тело несовершеннолетней для установления причин смерти направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по Иркутской области
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