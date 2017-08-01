.
,

Арестованы подозреваемые в разбойном нападении


0

Вчера, 13:49
 Количество просмотров: 159
    

Арестованы подозреваемые в разбойном нападении

Арестованы подозреваемые в разбойном нападении

Арестованы подозреваемые в разбойном нападении

15 августа 2017 года в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что двое неизвестных мужчин возле остановки общественного транспорта по улице Павлика Морозова города Черемхово под угрозой применения оружия похитили у него автомобиль Honda Accord.

Для оказания помощи в раскрытии преступления в город шахтеров незамедлительно выехала группа оперативников ОБОП Управления уголовного розыска ГУ МВД. В результате оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили местонахождение двух местных жителей, предположительно причастных к совершению преступления.

В ходе тщательно подготовленной операции полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области задержали в кратчайшие сроки обоих подозреваемых.

При проведении неотложных следственных и оперативных действий правоохранители обнаружили и изъяли похищенное транспортное средство, которое впоследствии будет возвращено законному владельцу.

Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный в крупном размере). Санкцией указанной нормы права предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

По ходатайству следственных органов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Все новости категории

Спортивные новости
19 медалей на первенстве России по грэпплингу
«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске
Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Арестованы подозреваемые в разбойном нападении
В Тулуне утонула 10-летняя девочка
75-летний мужчина-инвалид выпрыгнул в окно
Все новости категории

Общество
Нужны волонтеры для проведения Спартакиады «И невозможное возможно»
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПАТРИОТОМ
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (240)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru