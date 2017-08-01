Арестованы подозреваемые в разбойном нападении

Для оказания помощи в раскрытии преступления в город шахтеров незамедлительно выехала группа оперативников ОБОП Управления уголовного розыска ГУ МВД. В результате оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили местонахождение двух местных жителей, предположительно причастных к совершению преступления.В ходе тщательно подготовленной операции полицейские при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области задержали в кратчайшие сроки обоих подозреваемых.При проведении неотложных следственных и оперативных действий правоохранители обнаружили и изъяли похищенное транспортное средство, которое впоследствии будет возвращено законному владельцу.Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный в крупном размере). Санкцией указанной нормы права предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.По ходатайству следственных органов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.