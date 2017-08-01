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42-летняя женщина убила своего сожителя


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Вчера, 13:17
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42-летняя женщина убила своего сожителя

Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

18 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от фельдшера "скорой помощи" о том, что в подъезде одного из домов по улице Толбухина города Усолье-Сибирское обнаружено тело 48-летнего мужчины с ножевыми ранениями в область груди.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержана и доставлена в отдел полиции 42-летняя нигде не работающая сожительница потерпевшего. В ходе допроса подозреваемая пояснила следователям, что ножевые ранения своему сожителю причинила в результате внезапно возникшей ссоры при совместном распитии спиртных напитков. От полученных ранений последний скончался на месте. После этого, женщина, вместе со своей знакомой, вынесла тело на лестничную площадку в подъезд дома.

В настоящее время рассматривается вопрос в отношении злоумышленницы об избрании меры пресечения. За совершение особо тяжкого преступления женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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