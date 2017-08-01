42-летняя женщина убила своего сожителя

18 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение от фельдшера "скорой помощи" о том, что в подъезде одного из домов по улице Толбухина города Усолье-Сибирское обнаружено тело 48-летнего мужчины с ножевыми ранениями в область груди.Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержана и доставлена в отдел полиции 42-летняя нигде не работающая сожительница потерпевшего. В ходе допроса подозреваемая пояснила следователям, что ножевые ранения своему сожителю причинила в результате внезапно возникшей ссоры при совместном распитии спиртных напитков. От полученных ранений последний скончался на месте. После этого, женщина, вместе со своей знакомой, вынесла тело на лестничную площадку в подъезд дома.В настоящее время рассматривается вопрос в отношении злоумышленницы об избрании меры пресечения. За совершение особо тяжкого преступления женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.