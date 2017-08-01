75-летний мужчина-инвалид выпрыгнул в окно

18 августа днем в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что из окна одной из комнат дома для инвалидов и престарелых, расположенного по улице Ярославского города Иркутска, слышны выстрелы.Следователями установлено, что в комнате, откуда доносились выстрелы, проживал инвалид. Из окна первого этажа мужчина. Директор не пострадал. После требований прибывшего на место происшествия экипажа полиции прекратить противоправные действия, пенсионер, закрывшись в своей комнате,После чего мужчина был госпитализирован, но от полученного ранения скончался в больнице.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, тело потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.