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Такси вызывали?


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Сегодня, 13:27
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Когда вызываете такси, стоит поинтересоваться условиями предоставления этой услуги. Например, служба такси «Максим» бесплатно ожидает пассажиров только 5 минут, дальше за каждую минуту придется заплатить по 4 рубля. Если вы, заказав такси, потом от него отказались, придется выложить 40 рублей.

Супруги С., вызывая такси «Максим», о таких правилах явно не знали. Водитель ждал пассажиров более 5 минут, а когда повез их, то предупредил, что нужно будет доплатить 20 рублей. Супруг был нетрезв и платить отказался, потребовал остановить машину, что водитель и сделал, тут же сообщив о случившемся диспетчеру. Тот ответил, что за ложный вызов пассажиры должны заплатить еще 40 рублей. Конечно, с такими правилами пассажир может не согласиться и оспорить «штрафные санкции». Но на трезвую голову. Пьяный пассажир обложил водителя нецензурной бранью, повредил машину. В результате вместо 60 рублей заплатил в тысячу (!) раз больше.

Когда водитель и пассажир стали выяснять отношения на улице, словесная перепалка переросла в драку. Пассажир старался свое зло сорвать на машине - пинал её что есть сил. В результате нанес вмятины на переднюю и заднюю левые двери, в одной из дверей выбил стекло. Водитель нажал тревожную кнопку, приехали сотрудники такси, которые вызвали полицию.

Ольга КРАСНОВА

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