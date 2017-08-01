Такси вызывали?



Ольга КРАСНОВА

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Супруги С., вызывая такси «Максим», о таких правилах явно не знали. Водитель ждал пассажиров более 5 минут, а когда повез их, то предупредил, что нужно будет доплатить 20 рублей. Супруг был нетрезв и платить отказался, потребовал остановить машину, что водитель и сделал, тут же сообщив о случившемся диспетчеру. Тот ответил, что за ложный вызов пассажиры должны заплатить еще 40 рублей. Конечно, с такими правилами пассажир может не согласиться и оспорить «штрафные санкции». Но на трезвую голову. Пьяный пассажир обложил водителя нецензурной бранью, повредил машину. В результате вместо 60 рублей заплатил в тысячу (!) раз больше.Когда водитель и пассажир стали выяснять отношения на улице, словесная перепалка переросла в драку. Пассажир старался свое зло сорвать на машине - пинал её что есть сил. В результате нанес вмятины на переднюю и заднюю левые двери, в одной из дверей выбил стекло. Водитель нажал тревожную кнопку, приехали сотрудники такси, которые вызвали полицию.