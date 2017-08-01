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Арестовали пять автомобилей


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Вчера, 17:33
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С 15 по 18 августа ГИБДД совместно со службой судебных приставов проводили операцию «Злостный неплательщик», выявляли водителей, которые не платят штрафы. По информации пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу, за время операции проверили 102 транспортных средства, взыскали задолженность более 158 тысяч рублей, арестовали пять автомобилей.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям: времени на оплату штрафов дается более чем достаточно - 60 суток. Если не заплатили в установленный законом срок, вас остановят на дороге, составят административный протокол, который направят в мировой суд. В результате ранее наложенный штраф увеличится в два раза, а нарушителя могут арестовать сроком до 15 суток. Если водителя, не заплатившего штраф (пусть даже сторублевый), задержали в субботу или воскресенье, то выходные он может провести в приемнике-распределителе.

Елена КЛИМОВА
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