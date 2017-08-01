В следственное управление Ангарска поступило дело, в котором в качестве вещественного доказательства фигурирует… старая кружка. Полулитровую пивную кружку в советское время знало все мужское население. Даже пустая она весила прилично - 600 граммов. Кое у кого такие сохранились, но пьют из них не только пиво.
В одной из квартир 21 квартала выпивали хозяин жилья и его гость. В результате 45-летний гость схватил кружку и стал бить ею 55-летнего хозяина по голове. Приехавшие сотрудники патрульно-постовой службы забрали дебошира в дежурную часть. Медики «скорой помощи», которые осматривали и перевязывали потерпевшего, утверждают, что раны серьезные. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести», до 3 лет).
Игорь КАРИН
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