Старая кружка

Игорь КАРИН

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

В одной из квартир 21 квартала выпивали хозяин жилья и его гость. В результате 45-летний гость схватил кружку и стал бить ею 55-летнего хозяина по голове. Приехавшие сотрудники патрульно-постовой службы забрали дебошира в дежурную часть. Медики «скорой помощи», которые осматривали и перевязывали потерпевшего, утверждают, что раны серьезные. Возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести», до 3 лет).