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Вышла погулять


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Вчера, 17:46
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В воскресенье, 20 августа, в Ангарском городском округе потерялась женщина. Спецслужбам об этом факте сообщила… сама потерявшаяся!

Днем в Ангарский спасотряд позвонила женщина, по словам которой следовало, что она не понимает, где находится.

Женщина, 1965 года рождения, приехала в наш город из Забайкалья к сыну, который служит в одной из воинских частей Ангарского гарнизона. Часть расположена за городом, в лесном массиве. Повидавшись с сыном, женщина решила прогуляться по лесочку и гуляла до тех пор, пока не поняла, что не может выйти обратно. Хорошо хоть телефон был при себе и находился в зоне действия сети.

Игорь КАРИН


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