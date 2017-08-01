Вышла погулять

Игорь КАРИН



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Днем в Ангарский спасотряд позвонила женщина, по словам которой следовало, что она не понимает, где находится.Женщина, 1965 года рождения, приехала в наш город из Забайкалья к сыну, который служит в одной из воинских частей Ангарского гарнизона. Часть расположена за городом, в лесном массиве. Повидавшись с сыном, женщина решила прогуляться по лесочку и гуляла до тех пор, пока не поняла, что не может выйти обратно. Хорошо хоть телефон был при себе и находился в зоне действия сети.