Замаскировались

За два дня операции Госавтоинспекции «Скрытый патруль» удалось найти и наказать пятерых водителей автобусов, которые грубо нарушали правила дорожного движения. 23 и 24 августа город патрулировал замаскированный под гражданскую машину экипаж ГИБДД. Под его пристальным вниманием были водители общественного транспорта.Чтобы проверить транспортные предприятия, кому-нибудь из участников движения надо сильно пострадать.
Такие операции сотрудники ангарской ГИБДД проводят регулярно. Скрытое патрулирование гораздо эффективней. И применяется оно в отношении всех участников дорожного движения – когда водители не подозревают об экипаже, часто позволяют себе лишнего.
- Например, в районе станции Суховская водители регулярно выезжают на встречную полосу при обгоне, хотя там это запрещено. На Ленинградском проспекте часто нарушают скоростной режим,
- анализирует инспектор по пропаганде ангарской ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ.
Среди водителей общественного транспорта самое популярное нарушение – использование сотового телефона во время движения. Как нам признались в Госавтоинспекции, горожане звонят им и жалуются, что одной рукой шофёр держит сотовый телефон, второй… курит! В день поступает около 5-6 таких сигналов. - Водители часто пренебрегают элементарными правилами безопасности. За дни операции мы зафиксировали такие нарушения, как посадка или высадка людей в неположенных местах, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие грубые нарушения. В отношении всех водителей составлены протоколы,
- добавил Валерий Кириллов.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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