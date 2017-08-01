Замаскировались



Ольга КНЯЗЕВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Такие операции сотрудники ангарской ГИБДД проводят регулярно. Скрытое патрулирование гораздо эффективней. И применяется оно в отношении всех участников дорожного движения – когда водители не подозревают об экипаже, часто позволяют себе лишнего.- анализирует инспектор по пропаганде ангарской ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ.Среди водителей общественного транспорта самое популярное нарушение – использование сотового телефона во время движения. Как нам признались в Госавтоинспекции, горожане звонят им и жалуются, что одной рукой шофёр держит сотовый телефон, второй… курит! В день поступает около 5-6 таких сигналов.- добавил Валерий Кириллов.