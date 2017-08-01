.
,

Замаскировались


0

Вчера, 22:31
 Количество просмотров: 106
    

За два дня операции Госавтоинспекции «Скрытый патруль» удалось найти и наказать пятерых водителей автобусов, которые грубо нарушали правила дорожного движения. 23 и 24 августа город патрулировал замаскированный под гражданскую машину экипаж ГИБДД. Под его пристальным вниманием были водители общественного транспорта.

Замаскировались
Чтобы проверить транспортные предприятия, кому-нибудь из участников движения надо сильно пострадать.

Такие операции сотрудники ангарской ГИБДД проводят регулярно. Скрытое патрулирование гораздо эффективней. И применяется оно в отношении всех участников дорожного движения – когда водители не подозревают об экипаже, часто позволяют себе лишнего.

- Например, в районе станции Суховская водители регулярно выезжают на встречную полосу при обгоне, хотя там это запрещено. На Ленинградском проспекте часто нарушают скоростной режим, - анализирует инспектор по пропаганде ангарской ГИБДД Валерий КИРИЛЛОВ.

Среди водителей общественного транспорта самое популярное нарушение – использование сотового телефона во время движения. Как нам признались в Госавтоинспекции, горожане звонят им и жалуются, что одной рукой шофёр держит сотовый телефон, второй… курит! В день поступает около 5-6 таких сигналов.

- Водители часто пренебрегают элементарными правилами безопасности. За дни операции мы зафиксировали такие нарушения, как посадка или высадка людей в неположенных местах, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие грубые нарушения. В отношении всех водителей составлены протоколы, - добавил Валерий Кириллов.

Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Захват подпольного казино в Иркутске
Все новости категории

Спортивные новости
19 медалей на первенстве России по грэпплингу
«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске
Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Пропавшие на воде
Отдых с последствиями
Замаскировались
Все новости категории

Общество
ВИРУС БЛАГОУСТРОЙСТВА
Лучшие стрелки
Признание
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (273)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru