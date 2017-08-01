Отдых с последствиями



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Это случилось в период проведения на турбазе театрального фестиваля «Театральная осень на Байкале» имени Л.В. БЕСПРОЗВАННОГО. На территории базы находилось максимально возможное количество отдыхающих – 346 человек. Среди них много детей – актёров детских театров со всей Иркутской области. Организаторы фестиваля – управление по культуре и молодёжной политике администрации АГО. База отдыха «Утулик» находится в ведении АО «АНХК».По словам участников фестиваля, первыми к педагогам с жалобами на плохое состояние обратились три ангарские девочки из детского театра «Росток». Девочки были направлены в медпункт, а педагоги поставили в известность о происходящем директора турбазы «Утулик». К вечеру того же дня количество заболевших резко возросло, слегли и дети, и подростки, и взрослые, а на турбазу выехали машины «скорой помощи» и директор.- рассказал нашей газете один из пострадавших.Среди заболевших были разные отдыхающие на базе люди, разного возраста, а не только участники фестиваля. Справедливости ради заметим, что такое происшествие случилось в «Утулике» впервые.