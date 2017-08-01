Пропавшие на воде

Игорь КАРИН

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Полиции известно, что 22 августа 78-летний Владимир КУЗНЕЦОВ из Ангарска и 75-летний Анатолий МАТЮХИН из Саянска пропали в районе Малого моря. Мужчины отплыли на резиновой лодке без мотора, и никто больше их не видел. Сейчас поиск пропавших ведется на воде и по берегу силами МЧС, полиции и волонтеров.За комментариями мы обратились в Ангарский спасательный отряд. Но оказалось, что работа для спасателей есть не только на Байкале.Дежурный по отряду Александр СИДОРОВ рассказал нашей газете: