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Пропавшие на воде


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Вчера, 22:51
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Пресс-служба ГУ МВД Иркутской области объявила о поиске двух пропавших на Байкале рыбаков.

Полиции известно, что 22 августа 78-летний Владимир КУЗНЕЦОВ из Ангарска и 75-летний Анатолий МАТЮХИН из Саянска пропали в районе Малого моря. Мужчины отплыли на резиновой лодке без мотора, и никто больше их не видел. Сейчас поиск пропавших ведется на воде и по берегу силами МЧС, полиции и волонтеров.

За комментариями мы обратились в Ангарский спасательный отряд. Но оказалось, что работа для спасателей есть не только на Байкале.

Дежурный по отряду Александр СИДОРОВ рассказал нашей газете:

- 24 августа к нам за помощью обратилась полиция Усольского района. К ним поступила информация от туристов, сплавлявшихся в верховьях Китоя. В районе местечка Добаты они увидели следы трагедии - перевернутую вверх дном лодку и труп у берега.

Игорь КАРИН

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