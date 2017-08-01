Пропавшие на воде

Пресс-служба ГУ МВД Иркутской области объявила о поиске двух пропавших на Байкале рыбаков.
Полиции известно, что 22 августа 78-летний Владимир КУЗНЕЦОВ из Ангарска и 75-летний Анатолий МАТЮХИН из Саянска пропали в районе Малого моря. Мужчины отплыли на резиновой лодке без мотора, и никто больше их не видел. Сейчас поиск пропавших ведется на воде и по берегу силами МЧС, полиции и волонтеров.
За комментариями мы обратились в Ангарский спасательный отряд. Но оказалось, что работа для спасателей есть не только на Байкале.
Дежурный по отряду Александр СИДОРОВ рассказал нашей газете:- 24 августа к нам за помощью обратилась полиция Усольского района. К ним поступила информация от туристов, сплавлявшихся в верховьях Китоя. В районе местечка Добаты они увидели следы трагедии - перевернутую вверх дном лодку и труп у берега.
Игорь КАРИН
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30