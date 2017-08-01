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Ищем разбойников ограбивших офис микрозаймов


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Сегодня, 12:48
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Ищем разбойников ограбивших офис микрозаймов

Ищем разбойников ограбивших офис микрозаймов

За информацию, которая будет способствовать скорейшему задержанию подозреваемых в совершении разбойного нападения на офис организации, занимающейся кредитованием граждан, объявлено вознаграждение.

Вечером 21 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение из Мегета о том, что в помещение финансовой организации ворвались двое мужчин. Угрожая женщине-кассиру предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, они похитили деньги и скрылись. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Составлены фотороботы преступников. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой), возбуждено уголовное дело.

Видео - Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске

Приметы подозреваемых:

1. Мужчина, на вид 30 – 35 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, славянской внешности, нос широкий, явно выражен подбородок, на лице щетина. Был одет в спортивные брюки черного цвета, толстовка с капюшоном черного цвета, возможно под капюшоном бейсболка, кроссовки белого цвета. При себе имел предмет схожий с обрезом охотничьего ружья, ствол обмотан изолентой синего цвета.

2. Мужчина на вид 20 – 25 лет, рост около 175-180 см, худощавого телосложения, славянской внешности. Был одет в спортивные брюки черного цвета, толстовка с капюшоном темно зеленого цвета, кроссовки черного цвета. На лице был платок черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 89027687410, 8 (3955) 53-40-87 или 02 (102 – с мобильного). Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.


Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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