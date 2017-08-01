Ищем разбойников ограбивших офис микрозаймов

Всех, кто располагает информацией о преступлении, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 89027687410, 8 (3955) 53-40-87 или 02 (102 – с мобильного). Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются.

За информацию, которая будет способствовать скорейшему задержанию подозреваемых в совершении разбойного нападения на офис организации, занимающейся кредитованием граждан, объявлено вознаграждение.Происшествие попало на камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Составлены фотороботы преступников. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой), возбуждено уголовное дело.Видео - Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске