Украден ночью гидроцикл

Днём 28 августа в дежурную часть отдела полиции №9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение о краже, совершенной с территории яхт-клуба в микрорайоне Солнечный. Сыщики остановили, что неизвестные преступники в ночное время совершили хищение гидроцикла «BRP-DOO SPARK 2 up 900 HO ACE TRIXX», который располагался на одной из яхт. Ущерб, нанесённый собственнику плавсредства, составил порядкаПо данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).Граждан, что-либо знающих об обстоятельствах произошедшего или о местонахождении гидроцикла, полиция просит обращаться по телефонам 35-01-01, 21-29-37 или 02.