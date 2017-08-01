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Украден ночью гидроцикл


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Сегодня, 13:09
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Украден ночью гидроцикл

Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление личностей преступников, похитивших гидроцикл в Иркутске.

Днём 28 августа в дежурную часть отдела полиции №9 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение о краже, совершенной с территории яхт-клуба в микрорайоне Солнечный. Сыщики остановили, что неизвестные преступники в ночное время совершили хищение гидроцикла «BRP-DOO SPARK 2 up 900 HO ACE TRIXX», который располагался на одной из яхт. Ущерб, нанесённый собственнику плавсредства, составил порядка 700 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Граждан, что-либо знающих об обстоятельствах произошедшего или о местонахождении гидроцикла, полиция просит обращаться по телефонам 35-01-01, 21-29-37 или 02.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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