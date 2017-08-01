Таксист предотвратил мошенничество

Сотрудник службы такси, случайно оказавшись в роли посредника в мошеннической схеме, вернул пенсионерке накопления, предназначенные для спасения «внука» от уголовной ответственности.
Утром 27 августа в дежурную часть отдела МВД России посёлка Магистральной Казачинско-Ленского района обратилась 87-летняя пенсионерка. Женщина сообщила правоохранителям, что злоумышленники пытались похитить её денежные средства. На телефон женщины поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник рассказал пенсионерке неприятную новость – её внук задержан по подозрению в совершении преступления и для освобождения от уголовной ответственности необходимо заплатить 150 тысяч рублей. Заявительница для спасения родственника передала требуемую сумму приехавшему курьеру. Спустя некоторое время мужчина вернулся и отдал деньги женщине.
Выяснилось, что 39–летнего водителя службы такси клиент попросил выполнить не совсем стандартный заказ – перевезти ему деньги из одного населённого пункта в другой. Когда таксист взял деньги у пенсионерки, клиент вновь позвонил и сказал, что привозить сумму никуда не надо, а нужно просто перевести их на счёт. Таксист сопоставил детали происходящего и понял, что скорее всего невольно выступает в мошеннической схеме, о которой много раз слышал ранее.
Курьер вернулся к пенсионерке спустя полчаса после их встречи и отдал деньги бабушке. В дальнейшем выяснилось, что её внук на самом деле не попадал в беду.Ранее в Ангарске помогла предотвратить мошенничество в отношении пенсионерки сотрудница банковского отделения. Пожилая ангарчанка пыталась перевести денежные средства в качестве комиссионного взноса за приобретенные ранее некачественные лекарственные препараты.Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области