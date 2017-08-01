Таксист предотвратил мошенничество

Утром 27 августа в дежурную часть отдела МВД России посёлка Магистральной Казачинско-Ленского района обратилась 87-летняя пенсионерка. Женщина сообщила правоохранителям, что злоумышленники пытались похитить её денежные средства. На телефон женщины поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник рассказал пенсионерке неприятную новость – её внук задержан по подозрению в совершении преступления и для освобождения от уголовной ответственности необходимо заплатить 150 тысяч рублей. Заявительница для спасения родственника передала требуемую сумму приехавшему курьеру. Спустя некоторое время мужчина вернулся и отдал деньги женщине.Выяснилось, что 39–летнего водителя службы такси клиент попросил выполнить не совсем стандартный заказ – перевезти ему деньги из одного населённого пункта в другой. Когда таксист взял деньги у пенсионерки, клиент вновь позвонил и сказал, что привозить сумму никуда не надо, а нужно просто перевести их на счёт.Курьер вернулся к пенсионерке спустя полчаса после их встречи и отдал деньги бабушке. В дальнейшем выяснилось, что её внук на самом деле не попадал в беду.