Погибли на реке

(«Пропавшие на воде» - «Время» от 26 августа



Игорь КАРИН

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К месту происшествия отправились четверо. Участковый из Усолья, двое спасателей из Иркутска. От Ангарского спасотряда командировали Олега МОРГУНОВА.Спасатели хорошо знают эти места. Причем с печальной стороны. Несколько лет назад там перевернулся на лодке и погиб опытный охотник-промысловик. И вот снова беда.Долго искать не пришлось. На указанном месте нашли тело пожилого мужчины, одного из пропавших. Другого, помоложе, нигде не было. Перевернутую лодку сплавили до места, где ее могли забрать родственники. Тело отправили в Усолье на судмедэкспертизу. Позже, когда участники поиска вернулись по домам, пришла новость. Китой отдал тело второго пропавшего…