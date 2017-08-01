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Погибли на реке


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Сегодня, 13:02
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Наша газета писала о том, что сводная поисковая группа отправилась в верховья Китоя («Пропавшие на воде» - «Время» от 26 августа). На прошлой неделе в полицию Усолья поступило сообщение от очевидцев, которые видели в верховьях Китоя перевернутую лодку и тело человека у берега.

К месту происшествия отправились четверо. Участковый из Усолья, двое спасателей из Иркутска. От Ангарского спасотряда командировали Олега МОРГУНОВА.

- От Ангарска до Добад (место, где видели тело и лодку) мы добирались почти 200 километров на аэролодке «Пиранья». Сейчас, когда после недели дождей грунтовые дороги находятся в аховом состоянии, добраться до Добад можно только так.

Спасатели хорошо знают эти места. Причем с печальной стороны. Несколько лет назад там перевернулся на лодке и погиб опытный охотник-промысловик. И вот снова беда.

- Пока мы добирались, стало известно, что 22 августа из Раздолья уехали двое местных жителей. Охотники, рыбаки. Неужели это они?

Долго искать не пришлось. На указанном месте нашли тело пожилого мужчины, одного из пропавших. Другого, помоложе, нигде не было. Перевернутую лодку сплавили до места, где ее могли забрать родственники. Тело отправили в Усолье на судмедэкспертизу. Позже, когда участники поиска вернулись по домам, пришла новость. Китой отдал тело второго пропавшего…

Игорь КАРИН


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