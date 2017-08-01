Кончай играть!

Елена КЛИМОВА

По информации Юлии КРИЦКОЙ, представителя следственного управления следственного комитета РФ по Иркутской области, расследование уголовного дела завершено. 42-летняя ангарчанка, хозяйка салонов, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ («незаконная организация и проведение азартных игр»).Организатор незаконного игорного бизнеса подстраховалась: чтобы в салоны не проникли «нежданные гости», помещения были оборудованы системами видеонаблюдения, специальными магнитными запирающими устройствами на входные двери. Даму взяли с поличным. Уголовное дело передано в суд.