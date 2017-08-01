.
,

Кончай играть!


0

Сегодня, 13:33
 Количество просмотров: 46
    

В мае 2017 года следователи и сотрудники полиции в сопровождении бойцов СОБР провели обыск в двух помещениях нашего города, где располагались игровые салоны: улица Олега Кошевого, дом 19Б, и кафе «Сфера» в 12А микрорайоне. Во время обыска были изъяты 23 игровых автомата, деньги и документация.

По информации Юлии КРИЦКОЙ, представителя следственного управления следственного комитета РФ по Иркутской области, расследование уголовного дела завершено. 42-летняя ангарчанка, хозяйка салонов, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ («незаконная организация и проведение азартных игр»).

Организатор незаконного игорного бизнеса подстраховалась: чтобы в салоны не проникли «нежданные гости», помещения были оборудованы системами видеонаблюдения, специальными магнитными запирающими устройствами на входные двери. Даму взяли с поличным. Уголовное дело передано в суд.

Елена КЛИМОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Эра квантовых компьютеров началась
Все новости категории

Спортивные новости
Пять медалей на чемпионате СФО по боксу
19 медалей на первенстве России по грэпплингу
«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Кончай играть!
Погибли на реке
Таксист предотвратил мошенничество
Все новости категории

Общество
О потерянном времени
Имущество АУС купили москвичи
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Статей за Август 2017 (291)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru