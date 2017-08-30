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Совершил наезд на 4-летнюю девочку и скрылся с места ДТП


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Вчера, 12:45
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Совершил наезд на 4-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Сотрудники полиции в Братске разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребёнок, а также дают правовую оценку действиям предполагаемого виновника инцидента.

30 августа около 10 часов 15 минут утра в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о происшествии в жилом районе Порожский. Прибывшие на место полицейские установили, что на улице Нагорной неустановленный водитель совершил наезд на 4-летнего ребёнка, который находился за пределами проезжей части на придомовой территории. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся. Девочка была доставлена в медицинское учреждение, но в дальнейшем скончалась от полученных травм.

Несмотря на то, что отсутствовали данные о водителе и марке транспортного средства, благодаря слаженным действиям различных подразделений полиции города Братска предполагаемый виновник был задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который управлял чужим автомобилем «Toyota RAV-4» и помимо этого не имел прав. В результате медицинского освидетельствования установлено, что молодой человек находится в состоянии опьянения.

В настоящее время братчанин помещен в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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