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Студентка хотела убить мать и отчима


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Вчера, 13:07
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Студентка хотела убить мать и отчима

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении студентки четвертого курса одного из иркутских вузов по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства двух лиц по найму).

Следственным отделом по Свердловскому району СУ СКР по Иркутской области совместно с сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками оперативных подразделений ГУ МВД России по Иркутской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что 23-летняя иркутянка планирует за денежное вознаграждение, в сумме 200 000 рублей, совершить убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима.

Для осуществления своего преступного умысла девушка подыскала исполнителя планируемого преступления, сообщила ему распорядок дня родителей. 23 августа злоумышленница передала дубликат ключей от квартиры, где проживает совместно с матерью и отчимом, и денежный задаток в сумме 10 000 рублей. О планируемом убийстве молодой человек сообщил в полицию. Сотрудниками уголовного розыска по согласованию с матерью и отчимом студентки было инсценировано их убийство, произведена фотофиксация.

В ходе контролируемой встречи предполагаемого исполнителя и заказчицы преступления, где молодой человек предоставил фотоподтверждение якобы совершенного двойного убийства, были получены дополнительные доказательства в виде аудиофиксации и расписки о денежном долге. В расписке девушка с указанием своих полных данных написала, что обязуется за убийство матери и отчима передать исполнителю 200000 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных, оперативно-технических и следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска девушка задержана.

В ходе допроса, студентка пояснила следователям, что преступление совершила из корыстных побуждений с целью завладения квартирой, а также с целью избавиться от давления родителей.

В настоящее время девушке предъявлено обвинение, вину она полностью признала. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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