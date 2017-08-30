Студентка хотела убить мать и отчима

Следственным отделом по Свердловскому району СУ СКР по Иркутской области совместно с сотрудниками уголовного розыска и сотрудниками оперативных подразделений ГУ МВД России по Иркутской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что 23-летняя иркутянка планирует за денежное вознаграждение, в сумме 200 000 рублей, совершить убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима.Для осуществления своего преступного умысла девушка подыскала исполнителя планируемого преступления, сообщила ему распорядок дня родителей. 23 августа злоумышленница передала дубликат ключей от квартиры, где проживает совместно с матерью и отчимом, и денежный задаток в сумме 10 000 рублей. О планируемом убийстве молодой человек сообщил в полицию. Сотрудниками уголовного розыска по согласованию с матерью и отчимом студентки было инсценировано их убийство, произведена фотофиксация.В ходе контролируемой встречи предполагаемого исполнителя и заказчицы преступления, где молодой человек предоставил фотоподтверждение якобы совершенного двойного убийства, были получены дополнительные доказательства в виде аудиофиксации и расписки о денежном долге. В расписке девушка с указанием своих полных данных написала, что обязуется за убийство матери и отчима передать исполнителю 200000 рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных, оперативно-технических и следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска девушка задержана.В ходе допроса, студентка пояснила следователям, что преступлениеВ настоящее время девушке предъявлено обвинение, вину она полностью признала. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.