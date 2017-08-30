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Смерть в могиле


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Вчера, 13:41
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Смерть в могиле

Боханским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на кладбище села Тараса.

25 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории кладбища села Тараса Боханского района, в могиле, выкопанной для захоронения умершего 23 августа 2017 года мужчины, обнаружено тело 55-летнего местного жителя без видимых следов насильственной смерти.

Следователями установлено, что накануне происшествия на указанном кладбище потерпевший и двое его знакомых копали могилу, распивая спиртные напитки. После того, как потерпевший уснул, мужчины оставили его на земле и ушли. На следующий день, вернувшись на кладбище, знакомые обнаружили без признаков жизни тело потерпевшего, лежащего в могиле.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина смерти – переохлаждение. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по ИРкутской области
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