Закрыли до суда

(«Отмыли» - «В» от 13 июля 2017 года)

Ольга КРАСНОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

По версии следствия, семеро ангарчан создавали фирмы-однодневки, куда за определенный процент переводили крупные денежные суммы организаций, которые не хотели показывать свои доходы и платить налоги. По информации Игоря МЕДВЕДЕВА, сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, у ангарских «банкиров» во время обысков изъяли более 180 печатей, цифровые носители информации, сотовые телефоны, около 200 банковских карт. Четверо подозреваемых дали подписку о невыезде, троих взяли под домашний арест. Но одному из задержанных меру пресечения ужесточили.