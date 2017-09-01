Закрыли до суда

Как мы уже писали («Отмыли» - «В» от 13 июля 2017 года), задержаны семеро жителей Ангарска, которые, по версии следствия, причастны к незаконной банковской деятельности, в том числе по обналичиванию денежных средств. По предварительным сведениям, незаконный доход злоумышленников за два года оценивается в 200 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы и крупный штраф.
По версии следствия, семеро ангарчан создавали фирмы-однодневки, куда за определенный процент переводили крупные денежные суммы организаций, которые не хотели показывать свои доходы и платить налоги. По информации Игоря МЕДВЕДЕВА, сотрудника пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, у ангарских «банкиров» во время обысков изъяли более 180 печатей, цифровые носители информации, сотовые телефоны, около 200 банковских карт. Четверо подозреваемых дали подписку о невыезде, троих взяли под домашний арест. Но одному из задержанных меру пресечения ужесточили.
Ольга КРАСНОВА
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