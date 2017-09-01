Пропали и нашлись



Игорь КАРИН

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В понедельник, 28 августа, дежурному по Ангарскому спасотряду Александру СИДОРОВУ позвонили из полиции, куда обратились граждане с заявлением: 22 августа на своей машине в тайгу уехали двое их родственников. В установленное время они не вернулись, а телефоны молчат.Пока спасатели разбирались, в какой стороне искать в первую очередь, пришли сумерки. Искать людей в лесу в ночное время категорически запрещено даже подготовленным спасателям. Тем более что у людей была машина. Значит, переночевать было где.