40 тысяч за 18 секунд

Полина ГРАФОВА,

фото предоставлено пресс-службой

УМВД по АГО

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Все случилось 21 августа, в районе 5 часов вечера. Мужчины ворвались в помещение кредитной организации, приказали сотруднице отдать все деньги из кассы. Что она, не сопротивляясь, и сделала. Когда грабители ушли, женщина вызвала полицию. В офисе была установлена камера видеонаблюдения, в объектив которой попали преступники. Видеосъёмка помогла полиции составить фоторобот одного из нападавших и описать приметы обоих.Один из подозреваемых: русский, на вид 30-35 лет. Ростом не больше 175 сантиметров, худой. Нос широкий, выраженный подбородок, на лице щетина. Был одет в чёрный спортивный костюм и белые кроссовки.Второй подозреваемый: русский, на вид 20-25 лет, ростом 175-180 сантиметров. Худой. Одет в чёрные спортивные штаны и толстовку с капюшоном тёмно-зелёного цвета. На ногах тёмные кроссовки. В момент нападения лицо было закрыто платком.