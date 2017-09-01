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40 тысяч за 18 секунд


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Сегодня, 18:20
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На офис микрозаймов в Мегете 21 августа напали. Двое мужчин, угрожая, предположительно, обрезом охотничьего ружья, похитили 40 тысяч рублей. На ограбление у разбойников ушло всего 18 секунд. Полиция их до сих пор ищет. За информацию о налетчиках обещают вознаграждение.

40 тысяч за 18 секунд
Составить точный фоторобот удалось только на одного преступника.

Все случилось 21 августа, в районе 5 часов вечера. Мужчины ворвались в помещение кредитной организации, приказали сотруднице отдать все деньги из кассы. Что она, не сопротивляясь, и сделала. Когда грабители ушли, женщина вызвала полицию. В офисе была установлена камера видеонаблюдения, в объектив которой попали преступники. Видеосъёмка помогла полиции составить фоторобот одного из нападавших и описать приметы обоих.

Один из подозреваемых: русский, на вид 30-35 лет. Ростом не больше 175 сантиметров, худой. Нос широкий, выраженный подбородок, на лице щетина. Был одет в чёрный спортивный костюм и белые кроссовки.

Второй подозреваемый: русский, на вид 20-25 лет, ростом 175-180 сантиметров. Худой. Одет в чёрные спортивные штаны и толстовку с капюшоном тёмно-зелёного цвета. На ногах тёмные кроссовки. В момент нападения лицо было закрыто платком.

Полина ГРАФОВА,
фото предоставлено пресс-службой
УМВД по АГО

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