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Скрылся с места ДТП со смертельным исходом


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Сегодня, 13:43
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Скрылся с места ДТП со смертельным исходом

В Ангарске сотрудники Госавтоинспекции и оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

1 сентября около 20.40 часов в районе дома № 23 по улице Партизанская в микрорайоне Китой г. Ангарска неустановленный водитель допустил наезд на 37-летнего мужчину, который шел по обочине дороги в попутном направлении. После чего водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента пешеход от полученных травм скончался на месте.

Несмотря на то, что отсутствовали данные о водителе и марке транспортного средства, благодаря слаженным действиям дорожных полицейских и сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по АГО предполагаемый виновник был установлен и задержан. Им оказался 20-летний местный житель, который управлял автомобилем «ВАЗ-21043», при этом не имея прав на управление транспортным средством.

В настоящее время ангарчанин помещен в спецприёмник. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
(при содействии УМВД России по Ангарскому городскому округу)
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