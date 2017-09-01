Скрылся с места ДТП со смертельным исходом

1 сентября около 20.40 часов в районе дома № 23 по улице Партизанская в микрорайоне Китой г. Ангарска неустановленный водитель допустил наезд на 37-летнего мужчину, который шел по обочине дороги в попутном направлении. После чего водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента пешеход от полученных травм скончался на месте.Несмотря на то, что отсутствовали данные о водителе и марке транспортного средства, благодаря слаженным действиям дорожных полицейских и сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по АГО предполагаемый виновник был установлен и задержан. Им оказался 20-летний местный житель, который управлял автомобилем «ВАЗ-21043», при этом не имея прав на управление транспортным средством.В настоящее время ангарчанин помещен в спецприёмник. Проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.(при содействии УМВД России по Ангарскому городскому округу)