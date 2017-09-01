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Ликвидирована группа торговцев смертью


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Сегодня, 13:55
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Ликвидирована группа торговцев смертью

В Иркутской области полицейскими при поддержке бойцов спецназа обезврежена группа наркодилеров, подозреваемых в незаконном распространении героина.

Пяти её участникам, двое из которых женщины цыганской национальности, следователями следственного отдела № 3 УМВД России по Ангарскому городскому округу инкриминируется, как минимум, совершение шести эпизодов противоправной деятельности. Для конспирации наркоторговцы периодически меняли средства связи, а также съёмные квартиры.

Между тем, в ходе проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили их адреса, а позже успешно провели операцию по задержанию злоумышленников.

По местам их жительства сотрудниками ОНК совместно со следственными органами проведены обысковые мероприятия. Изъяты сотовые телефоны, сим-карты, предположительно используемые в нелегальных целях, а также денежные средства.

Все граждане, доставленные в отдел полиции, задержаны в порядке статьи 91 УПК России. Возбуждены уголовные дела по статьям 228 УК РФ. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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