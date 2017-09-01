Ликвидирована группа торговцев смертью

Пяти её участникам, двое из которых женщины цыганской национальности, следователями следственного отдела № 3 УМВД России поинкриминируется, как минимум, совершение шести эпизодов противоправной деятельности. Для конспирации наркоторговцы периодически меняли средства связи, а также съёмные квартиры.Между тем, в ходе проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили их адреса, а позже успешно провели операцию по задержанию злоумышленников.По местам их жительства сотрудниками ОНК совместно со следственными органами проведены обысковые мероприятия. Изъяты сотовые телефоны, сим-карты, предположительно используемые в нелегальных целях, а также денежные средства.Все граждане, доставленные в отдел полиции, задержаны в порядке статьи 91 УПК России. Возбуждены уголовные дела по статьям 228 УК РФ. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.