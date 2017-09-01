Двое ангарчан спасены на пожаре

3 сентября, пожарные города Ангарска спасли на пожаре двоих жителей высотки. Возгорание в девятиэтажном панельном доме произошло около пяти часов вечера. Очевидцы увидели дым, идущий из окон квартиры на восьмом этаже, и вызвали пожарных.
На момент прибытия огнеборцев горела квартира на восьмом этаже. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 6 жильцов. Пожарные звена газодымозащитной службы, войдя в задымлённый подъезд, приступили к разведке и тушению. По лестничному маршу с использованием спасательных устройств огнеборцы спасли еще двоих жильцов. Открытый огонь был потушен в считанные минуты, ликвидация последствий пожара продолжалась в течение двадцати минут. В результате пожара квартира закопчена изнутри, частично уничтожена мебель. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Как сообщили соседи, жильцы этой квартиры ведут асоциальный образ жизни, допуская курение в помещении.
«Только за 8 месяцев этого года из-за неосторожного обращения с огнем произошло 706 пожаров, в 50-ти из них погибли люди. 85 возгораний произошли непосредственно по причине курения в помещении. Объектами повышенного риска, конечно, чаще всего становятся граждане, ведущие асоциальный образ жизни»,
- отметил Александр Кузнецов, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору.38.mchs.gov.ru