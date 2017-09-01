Двое ангарчан спасены на пожаре

На момент прибытия огнеборцев горела квартира на восьмом этаже. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 6 жильцов. Пожарные звена газодымозащитной службы, войдя в задымлённый подъезд, приступили к разведке и тушению. По лестничному маршу с использованием спасательных устройств огнеборцы спасли еще двоих жильцов. Открытый огонь был потушен в считанные минуты, ликвидация последствий пожара продолжалась в течение двадцати минут. В результате пожара квартира закопчена изнутри, частично уничтожена мебель. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пострадавших нет.Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении. Как сообщили соседи, жильцы этой квартиры ведут асоциальный образ жизни, допуская курение в помещении.- отметил Александр Кузнецов, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору.