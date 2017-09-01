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На воле гуляет насильник из Усолья


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Сегодня, 13:07
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На воле гуляет насильник из Усолья

Сотрудники межмуниципального отдела МВД Росси «Усольский» во взаимодействии со следственными органами Следственного комитета мобилизованы на раскрытие особо тяжкого преступления, совершенного в отношении 17-летней девушки. За информацию, которая будет способствовать установлению подозреваемого и его задержанию, объявлено крупное вознаграждение.

Сегодня утром в дежурную часть ОВД поступило сообщение об изнасиловании местной жительницы. Потерпевшая от противоправного посягательства стала жертвой нападения, следуя около 5.50 по улице Луначарского в сторону железнодорожного вокзала.

В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Для раскрытия преступления из Иркутска в Усолье-Сибирское откомандированы наиболее опытные сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД. Сотрудники ОВД, в том числе с участием кинологов, обследуют прилегающую территорию с целью обнаружения следов преступника, опрашивают местных жителей, которые могли запомнить его приметы. Кроме этого реализуется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий.

В настоящее время известно о том, что напавший (на вид 40-50 лет) был среднего роста, худощавого телосложения, европейской внешности. Был одет в серую куртку, на голове серая кепка. Детали внешности, одежды и другие сведения о разыскиваемом постоянно уточняются. Ведется работа по созданию его фоторабота.

Граждан, что-либо знающих об обстоятельствах совершенного деяния, возможных свидетелей и очевидцев, полиция убедительно просит позвонить по телефону: 8 (39543) 6-29-66 или 02 (с мобильного – 102).

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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