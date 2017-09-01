На воле гуляет насильник из Усолья

Сегодня утром в дежурную часть ОВД поступило сообщение об изнасиловании местной жительницы. Потерпевшая от противоправного посягательства стала жертвой нападения, следуя около 5.50 по улице Луначарского в сторону железнодорожного вокзала.В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Для раскрытия преступления из Иркутска в Усолье-Сибирское откомандированы наиболее опытные сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД. Сотрудники ОВД, в том числе с участием кинологов, обследуют прилегающую территорию с целью обнаружения следов преступника, опрашивают местных жителей, которые могли запомнить его приметы. Кроме этого реализуется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий.В настоящее время известно о том,Детали внешности, одежды и другие сведения о разыскиваемом постоянно уточняются. Ведется работа по созданию его фоторабота.Граждан, что-либо знающих об обстоятельствах совершенного деяния, возможных свидетелей и очевидцев, полиция убедительно просит позвонить по телефону: 8 (39543) 6-29-66 или 02 (с мобильного – 102).По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.